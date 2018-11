Salvini accoglie 51 veri profughi. Mentre Ppe e Pse vanno a pranzo

Lezione di Matteo Salvini ai buonisti dell'Unione europea, Macron in testa, che accusano quotidianamente il governo italiano e in particolare il ministro dell'Interno di essere razzisti e xenofobi. Cinquantuno migranti bisognosi di protezione internazionale sono arrivati all'aeroporto militare di Pratica di Mare con un "corridoio umanitario" a cura dell'Unhcr: ad attenderli c'era proprio il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Quindici di loro sono già stati riconosciuti rifugiati mentre 36 sono richiedenti asilo: 31 sono originari del Sudan, 9 dell'Etiopia, 6 dell'Eritrea, 4 della Somalia e uno del Camerun. Si tratta, in prevalenza - spiega il Viminale - di nuclei familiari ovvero di persone con fragilità: gli unici tre uomini singoli, di cui uno già riconosciuto rifugiato, sono casi "estremamente vulnerabili". Si tratta di 16 uomini e 35 donne; 19 gli under 18, di cui 11 femmine e 8 maschi. Accolti inizialmente nelle strutture romagnole dell'associazione Papa Giovanni XXIII, saranno successivamente destinati a case famiglia di varie regioni.

Migranti, Salvini: "Noi accogliamo davvero, a Bruxelles preferiscono andare a pranzo" - “Mentre il Governo italiano,a Pratica di Mare, accoglie ufficialmente 51 immigrati che scappanodavvero dalla guerra, a Bruxelles i parlamentari europei del Ppe e delPse corrono per andare a pranzo e in Aula e fanno mancare il quorum peristituire i “visti umanitari” (cioè i “corridoi umanitari” che tantodesideravano). È l’ennesima ipocrisia di un’Europa incapace diaffrontare i problemi e che non può dare lezioni all’Italia. Noi tiriamodritto. E passiamo dalle parole ai fatti”. Lo dice il ministrodell’Interno Matteo Salvini.