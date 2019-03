Salvini contestato dagli studenti all'arrivo a Napoli: "Vattene via"

Salvini contestato dagli studenti all'arrivo a Napoli: "Vattene via" Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, arriva in Prefettura e saluta i suoi sostenitori nel cortile del palazzo del Governo. All'esterno gli studenti lo contestano: "Vai via da Napoli".