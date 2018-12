Salvini, la Nutella, la 'ndrangheta e gli attacchi senza senso del Pd

Il fratello di un "pentito" di 'ndrangheta, che viveva "sotto protezione"-in un luogo, evidentemente, non sconosciuto a tutti-è stato ucciso, a Pesaro, nella notte tra Natale e Santo Stefano.

Il PD ha messo sotto accusa, anche per questa tragica vicenda, il ministro dell'Interno, attaccandolo per un "post" sui social, con la foto del titolare del Viminale che, sorridente, mangiava pane e Nutella. Critico anche Travaglio.

Tonino Di Pietro, forse, direbbe: che ci azzecca l'abbondante colazione del leader della Lega con l'esecuzione del congiunto del collaboratore di giustizia e con la scossa di terremoto, in provincia di Catania ?

L'opposizione non indebolisce Salvini, criticandolo, aspramente, su uno dei suoi punti di forza : la presenza sui social, dove il vice di Conte si presenta come un cittadino uguale agli altri. E su questioni delicate, come l'emergenza dopo un disastro e il contrasto ai poteri illegali, gli avversari dell'esecutivo gialloverde dovrebbero schierarsi accanto all'esecutivo e non speculare.

Altrimenti, si finisce con il fare degli autogoal e dar ragione ai collaboratori di Salvini : "Matteo mangia un panino ? Intende comunicare agli italiani che conosce la realtà e divorerà la 'ndrangheta come la Nutella...".