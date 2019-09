Salvini, procura di Catania chiede l'archiviazione per il sequestro di persona

Migranti: Salvini apre busta Procura, chiesta archiviazione

La Procura della Repubblica di Catania ha trasmesso al tribunale dei ministri gli atti dell'inchiesta sul caso della nave Gregoretti chiedendo l'archiviazione per Matto Salvini. Lo ha rivelato lo stesso Salvini, aprendo in diretta facebook la busta contenente l'informazione del sostituto procuratore Bonomo che ha trasmesso gli atti al Tribunale dei ministri di Catania per il reato di sequestro di persona. "La Procura dice che Salvini ha fatto bene, vediamo se il Tribunale dei ministri anche questa volta si esprimera' in maniera opposta - ha spiegato Salvini dopo aver letto l'atto - Lavorate come volete, sappiate che saro' comunque sereno, determinato e tranquilli".