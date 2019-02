Salvini: "La Tav fa finita, serve". Il M5S: "Mente, solo buco di 5 metri"

"Prima si fa meglio e'". Cosi' il ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini, appena arrivato al cantiere tav di Chiomonte. "Qui - ha aggiunto- non ci sono ultras del si o del no alla Tav. Si stanno facendo tanti tunnel nelle Alpi. Tutti stanno andando avanti, noi saremmo gli unici che si fermano". ".

"Nessuna polemica con Di Maio. Io sono per andare avanti", ha ribadito Salvini. "E' un governo che tiene all'ambiente, che vuole ripulire l'aria e togliere i tir dalle autostrade? Bene, quest'opera lo fa ed io penso sia meglio avere meno inquinamento, meno auto in giro e piu' treni", aggiunge Salvini.

TAV, DI STEFANO (M5S): OPERA INIZIATA? SALVINI MENTE, ESISTE SOLO UN BUCO DI 5 METRI

“Salvini non è andato a vedere il cantiere del tav ma un buco di 5 metri. Di quale opera parla? Non esiste nessuna opera in corso. Su questo tema non bisogna fare propaganda elettorale, bisogna dire solamente la verità agli italiani. Noi vogliamo investire i soldi dei cittadini italiani per realizzare opere utili a tutti, opere che servono ai cittadini ogni giorno”, così Manlio Di Stefano, sottosegretario M5S agli affari esteri.