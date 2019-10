Salvini, malore improvviso: assente ai funerali degli agenti uccisi a Trieste

Matteo Salvini assente alla cerimonia di oggi a Trieste dove si sono svolti i funerali degli agenti uccisi durante la sparatoria in questura. Il leader della Lega ed ex ministro dell’Interno si è dovuto fermare in ospedale a Monfalcone per un controllo poco dopo essere sbarcato dall'aereo a Ronchi dei Legionari. Salvini ha accusato un lieve malore provocato da una colica renale. Non è stato necessario il ricovero ed è stato dimesso intorno alle 13.

