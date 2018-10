Salvini: "Parmesan e mozzarilla Juncker li faccia mangiare ai suoi figli"

"L'Europa sta preparando il prossimo bilancio per il prossimo 7 anni: si rischia il taglio di oltre 3 miliardi di euro ai danni degli agricoltori italiani. Vi do la mia parola che il governo italiano non firmerà mai un bilancio che toglie un centesimo agli italiani. Se lo possono infilare nel taschino della giacca''. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini intervenendo alla manifestazione della Coldiretti a Roma.

E rivolgendosi agli agricoltori: ''Voglio prendere con voi degli impegni concreti, così il prossimo anno ciascuno di voi può dire: l'ha fatto o no!'' ''Mi sta a cuore lo spread, perché mi sta a cuore il costo del mutuo e dei risparmi che pagano le aziende e i cittadini italiani. Ma prima dello spread, mi sta a cuore ogni piccola azienda dell'Italia'', ha aggiunto Salvini.

Salvini alla Coldiretti: "Il 'parmesan' e la 'mozzarilla' Juncker la faccia mangiare ai suoi figli"

"Sugli accordi commerciali abbiamo sempre votato contro, a me giran le scatole perché il falso made in Italy ci costa 60 miliardi di euro all'anno e quindi il 'parmesan' o la 'mozzarilla' la dia da mangiare Juncker ai suoi figli". ha anche detto il ministro degli Interni.