Salvini si addormenta in aereo. Ragazzina si fa un selfie col dito medio

"Che bello viaggiare in compagnia di personcine educate! E poi magari vanno in piazza per combattere odio, violenza e maleducazione". Con queste parole Matteo Salvini ha accompagnato una foto postata sui suoi profili social, Twitter e Facebook. Foto che lo ritrae a bordo di un aereo, addormentato. Mentre il leader della Lega dorme, la ragazza seduta vicina al suo posto si scatta un selfie mentre fa il dito medio.

La stessa ragazzina ha postato l'immagine sul suo profilo Instagram, taggando Salvini. L’ex ministro dell’Interno ha ripreso l’immagine su Twitter, senza pixelare il volto della giovane. Dopo aver ricevuto diversi insulti, la giovane ha deciso di disattivare il proprio profilo.