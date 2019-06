Bufera su crocifisso indosso a giornalista tg2. Salvini: "Follia radical chic"

"Secondo qualche radical chic indossare il crocifisso 'fa impressione'. Sì al velo, no alla croce. Siamo alla follia...". Così, su Twitter, Matteo Salvini commenta le critiche avanzate da Michele Serra a una giornalista del Tg2 apparsa in video con una collana con crocifisso.

Michele Serra su Repubblica ha commentato: "Fa sempre una certa impressione. Si tratta del Tg2 (quello delle 13), privatizzato dal governo sovranista, con l'implicito logo Dio Patria Famiglia che incombe su ogni inquadratura. Con una compattezza formale che perfino memorabili tigì non blended, come Telecraxi e Telekabul, nemmeno di sognavano". E conclude: "Non si potrebbe cortesemente evitare?".

La giornalista coinvolta Marina Nalesso commentava così a Il Fatto Quotidiano le critiche ricevute: "Io sono serena a prescindere, con o senza attacchi, con o senza solidarietà. Sto bene, non ho mai avuto alcun tipo di freno e ripensamento o riflessione. Non mi pongo assolutamente il problema".