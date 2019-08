Salvini, spunta vignetta con lui a testa in giù: "Bungee jumping all'italiana"

GOVERNO: SALVINI, 'IO A TESTA IN GIU' IN VIGNETTA TEDESCA, CHE PENA'

"Simpatico questo vignettista di molti giornali tedeschi che mi mette a testa in giù...". Matteo Salvini, con un tweet, commenta così la vignetta che lo ritrae appeso ad un lampione, a testa in giù, mentre una folla infuriata si accanisce sul suo cadavere con forconi, asce e falci. "Che pena", scrive Salvini riferendosi all'illustrazione intitolata ''Bungee jumping all'italiana".

E a Salvini arriva, sempre via twitter, la solidarietà "per la vigliacca vignetta tedesca che lo raffigura appeso a testa in giù e linciato dalla folla", della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. "Mi auguro - prosegue Meloni - che tutte le forze politiche italiane avranno la decenza di condannare questo schifoso attacco al ministro dell'Interno italiano".

LA VIGNETTA E' DI UN AUTORE SLOVACCO, PUBBLICATA SU UN BLOG

La vignetta in realtà sarebbe stata pubblicata su Cartoonmovemente, una sorta di blog che raccoglie molte vignette soprattutto riguardanti la politica. La vignetta di Salvini, dal titolo “Bungee jumping all’italiana”, viene pubblicata con la firma (digitale) di Marian Kamensky, un autore slovacco che ha in passato collaborato, tra gli altri, anche con il celebre Spiegel.