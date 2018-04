San Severo, esplosione in un laboratorio di fuochi d'artificio: feriti

Sono due gli uomini rimasti feriti nell'esplosione del laboratorio di fuochi pirici, e il piu' grave e' stato trasferito al Centro Ustioni dell'Ospedale Perrini di Brindisi, mentre l'altro e' stato ricoverato all'ospedale di San Severo. La deflagrazione si e' verificata nell'azienda pirotecnica dei fratelli Del Vicario, in contrada Casone. I Vigili del fuoco sono ancora al lavoro per mettere in sicurezza l'area dell'esplosione che e' stata avvertita anche a km di distanza. Il sindaco di San Severo Francesco Miglio ha espresso "la vicinanza ai titolari dell'azienda, agli operai, alle loro famiglie in questo momento bruttissimo ed assai triste, l'esplosione e' stata fortissima ed avvertita da tutti in citta'. In questo momento - ha aggiunto - ci preme portare la grande solidarieta' di tutta l'amministrazione comunale di San Severo: siamo profondamente turbati per quanto accaduto, esprimiamo sconcerto ed allo stesso tempo per l'accaduto che speriamo non si tramuti in tragedia".