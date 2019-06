Sanità, commissario Molise chiede i medici militari per coprire l'organico

Sanità, Commissario Molise: "Ok a medici militari per coprire l'organico"

I medici militari in soccorso della sanità molisana. La richiesta ai ministeri della Salute e della Difesa arriva dal commissario per l'attuazione del piano di rientro dal deficit, il generale Angelo Giustini, nominato l'anno scorso dal governo. I camici bianchi dell'esercito dovrebbero essere impiegati nelle corsie degli ospedali della regione per 5-6 mesi, in attesa dell'espletamento dei concorsi.

"Il nodo - ha spiegato Giustini - è come uscire da una situazione che sta mettendo a repentaglio il diritto alle cure, costituzionalmente garantito". Il blocco delle assunzioni, i pensionamenti e i concorsi andati deserti a causa della mancata programmazione sanitaria, hanno ridotto i medici in servizio, al punto che interi reparti sono scoperti e, quindi, rischiano la chiusura. Nei mesi scorsi il commissario aveva anche pensato di coinvolgere i professionisti in pensione, ma l'idea non è andata a buon fine. Da qui l'appello al ministero della Difesa, che ha individuato circa 100 medici (ortopedici, ginecologi, chirurghi, anestesisti) pronti per essere impiegati. "Ai molisani - ha aggiunto il commissario - va tutta la nostra solidarietà. C'è bisogno che ognuno faccia la propria parte, affinchè venga evitato il razionamento dell'offerta sanitaria pubblica nella regione".

Fnomceo 'apre' alla soluzione dei medici militari per coprire organico in Molise

La Fnomceo 'apre' all'arrivo dei medici della sanità militare per coprire l'organico in Molise ma mette in guardia dai pericoli di soluzioni disorganiche. "Questa misura tampone potrà avere qualche effetto positivo - commenta il Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (Fnomceo) Filippo Anelli - a condizione che, per sostituire i colleghi, vengano chiamati colleghi della sanità militare che siano specialisti nelle branche scoperte. La carenza di specialisti - continua Anelli - così come quella dei medici di medicina generale, non nasce ora: era prevista almeno da dieci anni. Bisogna prendere atto che il problema esiste e che la sua gestione non può essere lasciata in mano alle singole regioni ma va gestita a livello centrale”. Secondo il presidente della Fnomceo "non servono misure emergenziali locali che finiscono per forza di cose per essere incoerenti e disorganiche. Quella che occorre è una programmazione seria ed efficace del fabbisogno di specialisti, accompagnata da un piano a carattere straordinario e 'a scadenza' che, nelle more della formazione di un numero adeguato di nuovi specialisti, permetta agli ospedali di assumere gli specializzandi dell’ultimo anno. Questo metterebbe subito a disposizione 5000 medici pronti ad essere impiegati nel Servizio sanitario nazionale e, nel contempo, consentirebbe di liberare 5000 borse per formare i colleghi già laureati e che non trovano posto nelle Scuole di Specializzazione”. Conclude Anelli: “Sosteniamo dunque l’impegno del Ministro Grillo che, dopo aver aumentato di 1800 le borse, sta ora lavorando per aprire a questa possibilità. Proprio oggi a Bari è partita l’affissione dei manifesti della campagna Fnomceo ‘Offre l’Italia’, sul disagio che spinge i giovani medici a fuggire all’estero, per specializzarsi e lavorare, aggravando ulteriormente la carenza italiana. Bene, facciamo sì, tutti insieme, che questo non debba mai più accadere: che nessun giovane medico sia più costretto a lasciare il paese, che nessun cittadino rimanga senza cure”.