Sanremo: Salini, "Non escludo un Baglioni ter, su Salvini mai oltre il limite"

SALINI PROMUOVE LA DIREZIONE ARTISTICA E AMMICCA A BAGLIONI PER LA CONDUZIONE DEL PROSSIMO FESTIVAL

L'ad della Rai, Fabrizio Salini, non esclude la possibilita' di un terzo festival di Sanremo affidato a Claudio Baglioni. "Sono qui per la prima volta - risponde ai cronisti che lo intercettano durante la sua visita al festival - e voglio godermi il festival. Da domenica pomeriggio inizieremo a pensare alla prossima edizione: se troveremo anche in Baglioni la volonta' di intraprendere un cammino insieme, non lo escludo". Del resto, aggiunge, "Baglioni e' un talento assoluto, ha realizzato due edizioni straordinarie".

SANREMO SOVRANISTA? NESSUNA ETICHETTA POLITICA, C'E' SEMPRE L'ESIGENZA DI ATTRIBUIRE UN SIGNIFICATO POLITICO AL FESTIVAL

Poi l'amministratore delegato Rai in quota 5 stelle risponde alla domande sulla presunta politicizzazione del festival: "Non c'e' nessun tipo di etichetta politica". Ne è convinto l'ad Rai, che aggiunge: "In generale, c'e' quasi sempre l'esigenza di attribuire un significato politico al festival di turno. Quest'anno e' stata fatta la scelta di aprire il festival esclusivamente, o quasi, a una platea di cantanti e di artisti italiani. Da qui pero' a definirlo sovranista ce ne vuole".

SALINI DIFENDE LA SATIRA AL FESTIVAL: "NON E' MAI OLTRE IL LECITO"

Salini risponde anche a chi gli chiede se la satira delle prime tre puntata sia stata fuori misura: "Credo che ci siano stati momenti di satira, ma non mi e' sembrato che sia mai andata al di la' del lecito. Del resto, il festival e' specchio del Paese, inevitabilmente un po' di attualita' c'entra, ma credo che sia la satira che le risposte che sono arrivate dalla politica sono state sempre scanzonate. Non attribuirei altri significati a quello che e' stato quasi un gioco".

DE SANTIS HA TUTELATO L'EVENTO E I TALENT E QUESTA E' STATA LA RISPOSTA MIGLIORE ALLA POLEMICHE, CON LEI GRANDISSIMA SINTONIA

Le polemiche che hanno preceduto Sanremo, legate in particolare alle dichiarazioni di Claudio Baglioni sul tema dei migranti, "non si sono mai riverberate sul festival". A sottolinearlo e' l'ad Rai Fabrizio Salini. "Con la direttrice di Rai1 De Santis c'è stata grandissima sintonia, anche nei momenti piu' difficili - assicura - e abbiamo la fortuna di avere una direttrice che non è solo una manager ma anche un'esperta di musica e che ci ha aiutato tantissimo" e concludo "ha tutelato l'evento e i talent e questa e' stata la risposta migliore alle polemiche"