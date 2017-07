Sardegna, muore 15enne travolta da un'onda mentre si fa un selfie

Travolta da un'onda mentre si fa un selfie, 15enne muore in Sardegna

Una ragazza ungherese di quindici anni muore travolta da un'onda mentre si trovava su una scogliera per scattare un selfie. E' accaduto in Sardegna, a Costa Paradiso, sul litorale di Trinità d'Agultu, nella serata di ieri.

La giovane, in compagnia della zia, aveva raggiunto le rocce della spiaggia delle "Sorgenti" per avere sullo sfondo il mare in tempesta quando un'onda particolarmente alta e violenta l'ha trascinata in mare. E' stato un elicottero dei vigili del fuoco di Sassari a recuperare la ragazza. I medici del 118 hanno tentato invano di rianimarla. Sul posto sono intervenute anche due motovedette della capitaneria di Porto Torres