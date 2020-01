Sardine, verso la prima scissione: a Pistoia negato l’uso del simbolo

“La manifestazione di domani a Pistoia non è un evento ufficiale delle Sardine”. Questa la dichiarazione del fondatore Mattia Santori che, come scrive il Corriere delle Sera, ammette con rammarico la prima frattura all'interno delle sardine. Un dissidio che emerge per la prima volta pubblicamente. “Il clima fra i referenti toscani si è guastato — spiega l’attivista bolognese — Sono emerse divergenze di vedute che, nonostante i nostri appelli a trovare un compromesso, non sono state sanate. Il promotore del gruppo locale ha voluto andare avanti comunque e ci siamo visti costretti a non concedere il marchio ufficiale. Il movimento viene prima delle singole persone”.

Sempre come riporta il Corriere della Sera, il vertice delle sardine derubrica il caso pistoiese a piccola crisi di crescita “che non merita più di tanta attenzione perché c’è tanto altro lavoro da portare avanti”. Il 19 gennaio, una settimana prima del voto emiliano-romagnolo, ci sarà un nuovo raduno a Bologna, la città che ha battezzato il movimento civico lo scorso 14 novembre.