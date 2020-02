Sasso dal cavalcavia contro auto Fresi e Benvenuti: attori illesi

Brutta avventura, per fortuna senza conseguenze, per gli attori Stefano Fresi e Alessandro Benvenuti. Mentre viaggiavano la notte scorsa a bordo della loro auto lungo la A25 verso Roma la vettura e' stata colpita da un sasso lanciato dal cavalcavia che ha mandato in mille pezzi il parabrezza. "Volevo dire a tutti che stiamo bene, poteva succedere una tragedia, siamo stati molto fortunati", spiega Fresi in un video su Instagram nel quale ringrazia tutti coloro che gli hanno mandato messaggi di sostegno.

"Non volevo spargere queste notizia perche' questi delinquentelli, criminali da strapazzo sono pure piu' contenti di avere colpito un obiettivo mediaticamente piu' importante per loro - racconta -. Non avrei detto niente a nessuno, ma qualcuno in Autogrill ha diffuso la notizia a qualche giornalista e molti si sono preoccupati. Per fortuna stiamo bene, la macchina ha subito dei danni ma chi se ne frega. Ci sono andati un po' di vetri negli occhi, soprattutto ad Alessandro, perche' il sasso e' entrato dalla parte sua. Se veniva dalla mia magari perdevo pure il controllo della macchina...".