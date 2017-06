"Satana esiste, ecco che creatura è". Il racconto dell'esorcista

Il più giovane esorcista italiano, Don Antonio Mattatelli, è voluto intervenire ai microfoni di Radio Cusano Campus per raccontare a tutti gli ascoltatori qual è la verità riguardo al demonio: "Il demonio come realtà spirituale, come persona, esiste. Lo dice la fede cattolica e lo confermano tutte le tradizioni religiose. Quando si parla di demonio, bisogna evitare i due eccessi, quello di vederlo ovunque e di attribuirgli la causa di ogni male del mondo, visto che molte volte a fare i demoni abbiamo imparato noi umani".

Il Don sostiene quanto sia importante che i giovani siano a conoscenza dell'esistenza del demonio perché solo così possono evitarlo: "Non è un altro Dio, ma solo una creatura pervertita e corrotta che non può agire se noi non glielo permettiamo". L'esorcista ha specificato anche in quale modo agisce Satana: "La sua opera è quella di contrapporre, separare, dividere, usare violenza. Lui agisce a livello mentale, con la tentazione e quando gli uomini ascoltano il sibilo del serpente invece della voce di Dio, trasformano il mondo in un inferno". "Quando l’uomo non crede più in Dio - aggiunge il Don - crede in tutto. Non diventa ateo, ma inizia a credere a forme di superstizione, come l’astrologia. Cerca il mistero e lo fa con dei surrogati, attraverso cui Satana si infiltra. Mattatelli conclude il suo discorso sul demonio spiegando quali i tipici sintomi dei posseduti: "Il sintomo essenziale è l'avversione al sacro, un'avversione proprio fisica. Quando uno è posseduto, è difficile che entri in chiesa. Poi ci sono dei segni più eclatanti, come la materializzazione di oggetti, il parlare lingue che non si conoscevano o cose simili. Si vede tanta sofferenza nei posseduti".