Savona, annega turista per il maltempo. mareggiata: 3 persone salvate



Una persona annegata a Savona e altre tre soccorse dai bagnanti e dagli uomini di Capitaneria e Vigili del Fuoco. E' il bilancio di una mareggiata che ha colpito la costa del ponente ligure questa mattina. I quattro, turisti torinesi, facevano il bagno nell'area del Prolungamento nonostante le condizioni proibitive del mare con onde alte e forti raffiche di vento.

Due di loro sono stati aiutati a tornare a riva da alcune persone che si trovavano in spiaggia, un terzo e' stato tratto in salvo dall'equipaggio di un elicottero e trasportato all'ospedale San Paolo di Savona per un principio di annegamento. La quarta persona, di circa 50 anni, non ce l'ha fatta. Dato prima per disperso, il suo corpo e' riaffiorato poco distante dal luogo dell'annegamento. Una volta recuperato, e' stato portato nell'obitorio dell'ospedale di Savona.