Savona: incendio in azienda di smaltimento rifiuti

Nel savonese, a Cairo Montenotte a Corso Stalingrado 50, dalle 21 e' divampato un vasto incendio nell'azienda Fg Riciclaggi, specializzata dal 1996 nella raccolta e nello smaltimento dei rifiuti. L'impianto che si estende su una superficie di 14.000 metri quadri si trova sulla riva sinistra del fiume Bormida di Spigno. Le fiamme sono partire da un deposito di rifiuti ed una densa di nubi si eleva dal deposito in fiamme. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e volontari della protezione civile. Al momento e' presto per poter parlare di rischio intossicazione. I tecnici dovranno prima accertare la natura del materiale che sta bruciando. La Fg Riciclaggi e' un'azienda certificata attiva oltre che Cairo Montenotte anche a Savona ed Albenga. Solo 4 giorni fa, in una situazione completamente diversa, la notizia dell'incendio di un capannone abbandonato nel Pavese dove pero' ignoti continuavano a portare rifiuti che hanno preso fuoco e sviluppato fumi tossici.