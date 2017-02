Savona: caos sulla Chiesa. Incontri gay, ricattato don Chizzolini

DON CHIZZOLINI RICATTATO PER INCONTRI HARD

La Curia di Savona è ancora nel caos. Protagonista, come vittima, don Angelo Chizzolini, prete originario della Lombardia che presta attualmente servizio a Verzi dopo essere stato ad Arnasco e a Onzo. Di lui si parlò già tempo fa quando fu protagonista di un diktat anti migranti in canonica. Ora il suo nome torna d'attualità per uno scandalo hard, l'ennesimo che si abbatte sulla chiesa negli ultimi mesi dopo quelli di Don Contin e della curia campana.

IMMORTALATI GLI INCONTRI OMOSESSUALI DEL PARROCO

Come riporta il Secolo XIX, Don Chizzolini sarebbe stato vittima di una tentata estorsione da due abitanti del paesino ligure. Dopo aver organizzato con il prete incontri a luci rosse i due, un italiano e un cingalese, avrebbero filmato e fotografato le scene per poi mettere sotto ricatto don Chizzolini. I due avrebbero chiesto mille euro per non rendere note le fotografie. I due sono stati arrestati per la tentata estorsione ma intanto il parroco non ha potuto negare gli incontri a sfondo omosessuale.