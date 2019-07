Savona, spara e uccide l’ex moglie al karaoke. Grave un’altra donna

Femminicidio a Savona. Vittima Deborah Ballesio, 40 anni, uccisa a colpi di pistola dall'ex compagno intorno alle 22.30 nei locali del ristorante dei Bagni Aquario, in via Nizza. A riportare la notizia è il quotidiano locale Savona News. La donna, spiega il giornale, è morta sotto i colpi sparati da Domenico "Mimmo" Massari, 54enne, poi datosi alla fuga forse attraverso un canale di scolo. L'episodio è avvenuto mentre all'interno della sala erano presenti circa 40 persone: la donna si stava esibendo al karaoke quando il suo ex l'ha raggiunta per poi sparare. Secondo Savona News, altre tre persone sono rimaste coinvolte nella sparatoria: una donna di 62 anni colpita a una gamba dai proiettili (trasportata al Santa Corona di Pietra Ligure), un'altra donna e una bambina sfiorata da una pallottola (quest'ultime accompagnate al San Paolo di Savona). Sul posto, spiega la testata locale, sono intervenuti i militi della Croce d'Oro di Albissola, della Croce Rossa di Quiliano e della Croce Bianca di Cairo. L'episodio - sottolinea ancora la testata - è il tragico epilogo di una storia che aveva già visto l'uomo condannato per il reato di stalking nei confronti della vittima: nel 2015 proprio lui aveva dato fuoco al night di Altare, locale di proprietà dell'ex compagna. Per quel fatto patteggiò una condanna di tre anni e due mesi. Poi, nella serata di ieri, l'omicidio.