Scajola condannato a 2 anni per il caso Matacena

Processo "Breakfast": Scajola condannato. Il pm: "Scajola è un reo confesso rispetto al fatto contestato"

L'ex ministro Claudio Scajola è stato condannato a 2 anni per per concorso esterno in associazione mafiosa. Si è concluso così, davanti al Tribunale di Reggio Calabria presieduto da Natina Pratticò, il primo grado del processo ''Breakfast'' contro l'attuale sindaco di Imperia. Il pm aveva chiesto una condanna a 4 anni e mezzo.

Scajola si è sempre dichiarato innocente, affermando di ''essersi solo informato" della possibilità di una richiesta di asilo politico per Matacena, e di averlo fatto attraverso canali ufficiali, ma senza successo. "Scajola è un reo confesso rispetto al fatto contestato", aveva affermato in mattinata il pm Lombardo nella sua replica, e i suoi difensori, ha aggiunto, "avevano depositato una richiesta di patteggiamento da parte di Scajola per evitare il clamore mediatico". Nel novembre scorso lo stesso pm aveva chiesto l'esclusione dell'aggravante mafiosa per l'ex ministro.