Scambiavano foto hot delle fidanzatine. Indagati per pornografia minorile

Si scambiavano le foto hot delle fidanzatine: sono sei gli indagati, due maggiorenni e quattro minorenni, per pornografia minorile e detenzione di materiale pedo pornografico. Secondo quanto riporta l'edizione modenese del 'Resto del Carlino' si tratta di oltre duecentocinquanta foto, più della metà delle quali appunto di minorenni nude e in atteggiamenti provocanti.

Le indagini si stanno avviando a conclusione, osserva il quotidiano, spiegando che il caso esplose nell'agosto del 2018 quando i genitori di una delle ragazzine coinvolte - tutte compagne di scuola tra i 15 e i 19 anni - nello smartphone della figlia trovarono scatti hot.

"Non parliamo di fotografie girate in chat ma di scatti finiti all'interno di una cartella condivisa dai sei sui rispettivi pc, alla quale si accedeva tramite password - sottolinea il quotidiano - Gli scatti erano stati inviati dalle stesse ragazzine ai fidanzati (senza sapere che poi sarebbero finite nei pc degli amici di questiultimi) oppure direttamente ad altri componenti del gruppo.

Infatti in almeno tre casi - da qui la contestazione di pornografia minorile - erano stato i membri del gruppo a chiedere alle studentesse di inviare foto hot". "Nel corso degli interrogatori i giovani hanno ammesso le proprie responsabilità - spiega al quotidiano il legale di due degli indagati,Fausto Giannelli - e si va verso la chiusura indagini. Fortunatamente gli scatti non sono finiti in rete: il materiale era all'interno di una cartella condivisa".