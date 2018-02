Scandalo Oxfam, accuse al numero 1 dell'ong: "Sapeva delle molestie"

Scandalo Ong: accuse al numero uno di Oxfam: "Sapeva delle molestie"

E' finito anche il numero uno di Oxfam, il chief executive Mark Goldring, nello scandalo a sfondo sessuale che ha coinvolto lo staff dell'organizzazione umanitaria in Ciad e ad Haiti. Secondo il Times, Goldring era stato messo a conoscenza in prima persona, ignorandoli, di altri abusi segnalati in tempi piu' recenti dall'ex garante interna per la tutela delle norme di comportamento Helen Evans, che ha ricoperto questo incarico dal 2012 al 2015. Ma li ha ignorati.

La rivelazione e' della stessa Evans, diventata la 'talpa' del caso che ha gia' portato alle dimissioni della vice direttrice esecutiva di Penny Lawrence, che si e' presa "tutta la responsabilita'" per il comportamento dello staff. I casi ignorati, riporta il Times, sono il presunto stupro di una donna da parte di un operatore in Sud Sudan e le sospette molestie subite da una volontaria adolescente da parte di un dipendente adulto in uno dei negozi gestito dall'associazione in Gran Bretagna. Secondo la Evans i vertici della Ong cancellarono un incontro per discutere degli abusi compiuti dal personale.