Scandalo Trapani, la Vicari si difende: "Il Rolex? Solo un regalo di Natale"

Inchiesta Trapani: Vicari, "Il Rolex? Solo un regalo di Natale"

"Quell'orologio riguarda rapporti con le persone che uno ha a prescindere. Dalle intercettazioni si capisce benissimo che si tratta di un regalo di Natale". Cosi' si difende l'ex sottosegretario Simona Vicari, dimessasi ieri perche' indagata nell'inchiesta di Trapani. "Poi si' - dice Vicari in un'intervista al Corriere della Sera - io ho chiamato per ringraziare. Ma se lo avessi fatto per corruzione, secondo lei avrei ringraziato?". L'ex esponente del governo spiega di aver aiutato non Morace ma un'intera categoria: "Non ho agito nell'interesse di una persona, ma nell'interesse di una categoria. Il trasporto marittimo era l'unico mondo del trasporto pubblico rimasto fuori dall'esenzione dell'Iva e il ministro Delrio era a conoscenza di quell'emendamento". Poi Vicari passa all'attacco. "Ci sono ministri - dice - che hanno preso non uno ma tre Rolex e sono ancora in carica".

Inchiesta Trapani: Crocetta, mai salito sulla barca di Morace

"Non sono mai salito sulla barca di Morace ne' ora ne mai, ne' in alcuna altra barca di alcun tipo, anche a Filicudi dove vado in vacanza, pago un albergo che costa 80 euro a notte. Portero' a testimonianza gli albergatori. Non sono un Formigoni che si fa il giro delle Egadi. A Filicudi ho rifiutato piu' volte un giro in barca, perche' non volevo che questo mi fosse offerto gratis. Non c'e' alcuna intercettazione inoltre, mia con Morace, dunque queste frequentazioni assidue non ci dovrebbero essere". Lo ha affermato il presidente della Regione Sicilia Rosario Crocetta in una conferenza stampa a Palazzo d'Orleans dove ha spiegato la sua posizione rispetto all'avviso di garanzia per corruzione ricevuto nell'ambito dell'inchiesta Mare Mostrum. "Che rapporti ho con Di Caterina? Zero, non lo conosco, perche' Morace mi indica? Per millantato credito? Non so nulla di questi emendamenti non c'e nessuna conversazione con Morace, con nessuno degli indagati. Sarebbe anche complicata una relazione mia con Montalto visto che egli e' lo stesso uomo che il giorno dopo il falso scoop della Borsellino, ha portato Piero Messina, autore dell'articolo dai carabinieri, accreditandosi come uomo che ha relazioni nelle forze dell ordine. Non pensate che io abbia molto gradito il mantenimento della nomina di Montalto all'assessorato alle Infrastrutture, dopo quei fatti, ma non sono una persona vendicativa. Non ci sono stati pero' rapporti, ne' telefonate".