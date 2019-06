Scavalca per entrare a rave e muore, indaga la polizia

Sono in corso indagini da parte della polizia sul rave abusivo che si è tenuto nella notte tra venerdì e sabato all'Università La Sapienza di Roma. Al momento, secondo quanto si apprende, la morte del 25enne, che ha cercato di scavalcare un cancello per entrare alla festa illegale, sembrerebbe di natura accidentale. Tra l'altro il ragazzo avrebbe cercato di arrampicarsi su un cancello lontano da via Aldo Moro, ingresso principale del rave. Nelle prossime ore la polizia invierà una prima informativa all'Autorità Giudiziaria.