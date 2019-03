Sciopero dei mezzi: venerdì 8 marzo da incubo, tutti gli orari

Venerdì 8 marzo sarà una giornata da bollino rosso per i passeggeri. Proclamato uno sciopero dei mezzi nazionale generale del personale viaggiante e di superficie di metro, autobus, tram, treni e aerei. La Confederazione Unitaria di base e l'Unione Sindacale di Base hanno proclamato uno sciopero generale nazionale di 24 ore con rivendicazioni riguardanti la violenza maschile sulle donne, le discriminazioni di genere, contro la precarietà e la privatizzazione del Welfare, il diritto ai servizi pubblici gratuiti e accessibili, al reddito universale e incondizionato, alla casa, al lavoro, alla parità salariale, all’educazione scolastica, alla libertà di movimento, per le politiche di sostegno alla maternità e paternità condivisa.

Ecco tutti i possibili disagi nelle princiali città italiane

Milano

L’agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di superficie sia della metropolitana è prevista dalle 8,45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio.

Roma

Possibili disagi dalle 8.30 alle 17 e poi dalle 20 a fine servizio.

Torino

Sciopero dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00.

Napoli

Disagi dalle 9 alle 13, ancora non comunicati gli altri dati.

Treni, aerei e taxi

TRENI - Treni (Trenitalia, Italo e Trenord) e aerei potrebbero restare al palo da mezzanotte a mezzanotte, per 24 ore. Anche il trasporto locale, stando a quanto annunciato dai sindacati, potrebbe fermasi per 24 ore. Le fasce orarie di garanzia vanno dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, durante le quali circoleranno i treni rientranti nella lista dei "Servizi Minimi Garantiti".

TAXI - I taxi non si fermano. "Comunichiamo - scrivono le associazioni di categoria - che il suddetto sciopero non riguarda i taxi di Milano e del bacino aeroportuale lombardo, che presteranno servizio regolarmente. In occasione della Festa della Donna, i taxi saranno come di consueto a disposizione dell'utenza, con una particolare attenzione alle signore che in questa giornata dovranno spostarsi per lavoro o per svago".