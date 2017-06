Sciopero trasporti, venerdì nero: fermi treni, aerei e bus

Sciopero trasporti, venerdì fermi treni, aerei e bus

Trasporti a rischio da stasera fino a tutta la giornata di domani: si profila un nuovo venerdi' 'nero' per lo sciopero nazionale proclamato dai sindacati di base (Cub-Sgb, Usi-Ait, Cobas Lavoro privato) nei trasporti pubblici e privati, logistica e servizi collegati all'indotto "contro le privatizzazioni e le liberalizzazioni del settore". A questo si aggiungono anche proteste locali. Saranno dunque a rischio aerei, treni, bus, metropolitane e tram. Ecco nel dettaglio la mappa degli stop.

Sciopero trasporti: i treni

Incroceranno le braccia i lavoratori del Cub-Trasporti dalle 21 di questa sera fino alle 21 di domani sera (escluse Piemonte e Valle D'Aosta). Fs ha fatto sapere che le Frecce Trenitalia circoleranno regolarmente. In ambito regionale, Trenitalia sara' impegnata ad offrire nel corso dello sciopero un adeguato livello di servizio anche al di fuori della fascia oraria di maggiore frequentazione (6.00/9.00 e 18.00/21.00) durante la quale sono garantiti per legge, nei giorni feriali, i servizi minimi. Nel corso dello sciopero sara' assicurato il collegamento tra Roma Termini e l'aeroporto di Fiumicino con il "Leonardo Express". Saranno inoltre garantiti i convogli elencati nell'apposita tabella dei treni previsti in caso di sciopero, consultabile sull'orario ufficiale di Trenitalia e sul sito trenitalia.com nella sezione "in caso di sciopero". Alcuni treni Intercity e alcuni convogli regionali che non rientrano tra quelli "garantiti" potranno essere cancellati o limitati nel percorso. Italo invece ha pubblicato sul suo sito la lista dei treni garantiti "al fine di diminuire i disagi causati ai viaggiatori".

Sciopero trasporti: gli aerei

Protesta il personale navigante di Alitalia aderente a Confael Assovolo venerdi' 15 dalle 10 alle 14 (4 ore). Poi c'e' lo stop nazionale dei sindacati di base: nel dettaglio riguarda i lavoratori aderenti a Usb-Lavoro Privato (tutto il personale navigante e di terra dalle 10 alle 23.59) e quelli iscritti a Cub dalle 00.01 alle 23.59. Alitalia ha attivato un piano straordinario per limitare i disagi e riproteggere sui primi voli disponibili il maggior numero di passeggeri coinvolti dalle cancellazioni. Opereranno regolarmente i voli in programma nelle fasce di garanzia: dalle 7.00 alle 10.00 e dalle 18.00 alle 21.00. Sul sito alitalia.com e' disponibile la lista completa dei voli cancellati. Per assistere meglio i passeggeri Alitalia invita tutti i viaggiatori che hanno prenotato per il 16 giugno e per la prima mattinata del 17 giugno, a verificare lo stato del proprio volo.

Sciopero trasporti: bus, metropolitane e tram

A Roma domani sono due le proteste, rispettivamente di 24 e 4 ore, indette dai sindacati di Base e dal Sul. Entrambe le agitazioni interesseranno sia la rete Atac (bus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Roma-Viterbo e Termini-Centocelle) che le linee periferiche gestite dalla Roma Tpl. Per quanto riguarda lo sciopero di 24 ore, si legge sul sito Atac, saranno in vigore le fasce di garanzia: servizio regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. L'agitazione di 4 ore, invece, sara' dalle 11 alle 15. Nella notte tra il 15 e il 16 giugno a rischio le corse delle linee notturne da N1 a N27 e della linea 913 A Milano, spiega Atm, l'agitazione e' prevista dalle 8,45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio.