Scontri prima di Inter-Napoli, il tifoso ucciso forse travolto da due auto

E' arrivato al Palazzo di Giustizia di Milano verso le ore 15 per l'interrogatorio di garanzia Marco Piovella, il capo ultrà dell'Inter arrestato nell'ambito dell'inchiesta sugli scontri del lo scorso 26 dicembre, poco prima della partita tra i nerazzurri e il Napoli. Piovella, 34 anni, arrestato il 31 dicembre su ordine del gip Guido Salvini, è assistito dall'avvocato Mirko Perlino: deve rispondere di lesioni e rissa aggravata.

Piovella ha risposto alle domande sui suoi rapporti con la vittima, ("un fratello maggiore, un amico fraternissimo, ci avevo passato il Natale") fornendo dettagli sull'incidente. La sera del 26 dicembre, durante gli scontri, ha ribadito di aver visto l'amico che veniva travolto da una vettura dopo che era già finito a terra, avvalorando anche l'ipotesi che Belardinelli possa essere stato investito anche da una prima auto. Ed è stato lui a caricarlo in macchina per portarlo in ospedale insieme ad altri tifosi. "Sto bene", gli avrebbe detto Belardinelli.

Il leader dei Boys si è invece avvalso della facoltà di non rispondere sull'organizzazione dell'agguato ai tifosi napoletani. "Io mi occupo di coreografie nel direttivo della curva", si sarebbe limitato a dire. Dopo l'interrogatorio, l'avvocato di Piovella ha chiesto la scarcerazione del suo assistito. La decisione del gip dovrebbe arrivare domani.

Piovella, al momento dell'arresto, aveva già rilasciato dichiarazioni in merito all'investimento di Belardinelli: "Travolto", aveva detto, "schiacciato lentamente da un'auto scura che gli è passata sopra, a bassissima velocità". Quanto al resto degli scontri e soprattutto all'organizzazione dell'agguato invece il 34enne pavese, una vita divisa tra il mestiere architetto e il ruolo di capo ultrà, si era già trincerato in un sostanziale silenzio."Piovella ha personalmente organizzato l'assalto ai tifosi del Napoli e ha partecipato attivamente allo scontro tra le fazioni svolgendo un ruolo decisivo alla luce del suo ruolo apicale nei gruppi interisti", si legge nell'ordinanza di custodia cautelare del gip Salvini.