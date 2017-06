Scontro fra treni nel Salento, almeno dieci feriti

Uno scontro tra due convogli delle Ferrovie del Sud Est avvenuto oggi pomeriggio a Galugnano, nel Salento, ha causato almeno una decina di feriti tra i passeggeri. Secondo le prime informazioni i feriti non sarebbero gravi. L'incidente e' avvenuto intorno alle 17.30 per cause in corso di accertamento ed ha coinvolto due treni che viaggiavano in direzione opposta. Sul posto sono giunti polizia, carabinieri e vigili del fuoco.