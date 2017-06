Scontro fra treni nel Salento: undici feriti

Scontro fra due treni delle Ferrovie Sud Est sulla tratta Lecce-Otranto. L'impatto è avvenuto intorno alle 17,30 all'uscita di Galugnano, frazione di San Donato, a pochi chilometri da Lecce. Undici persone sono rimaste ferite in maniera lieve: fra loro c'è anche un macchinista. A bordo dei treni c'era un'ottantina di passeggeri, alcuni dei quali turisti. I due convogli procedevano in senso opposto, ma a bassa velocità: i mezzi non hanno riportato grossi danni.

I passeggeri e i feriti sono stati soccorsi sul luogo dell'incidente, in una zona di campagna, da vigili del fuoco e operatori del 118. I soccorritori hanno aiutato i passeggeri a raggiungere a piedi un tratto di strada che costeggia la tratta ferroviaria: uno scuolabus ha trasportato tutti in municipio a San Donato. L'intero percorso delle Sud Est è a binario unico. L'incidente, si legge in una nota dell'azienda (che ha già aperto un'inchiesta), è stato provocato da un errore umano: "Uno dei due convogli era fermo al segnale di ingresso della stazione di Galugnano, mentre l'altro è partito in direzione Lecce non rispettando il segnale rosso".

Il 12 luglio 2016 in Puglia ci fu un altro scontro frontale sulla tratta a binario unico di un'altra azienda ferroviaria pugliese in concessione, la Ferrotramviaria, fra Andria e Corato: l'incidente provocò 23 morti e 50 feriti. "Un altro scontro di treni in Puglia. Bastaaaaa. Vogliamo sicurezza. Vergogna, Stato assente. Regione assente" si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook dell'Astip, l'associazione 'Strage treni in Puglia 12 luglio 2016', sorta per la ricerca della verità e della giustizia per

le vittime della tragedia.

Anche il procuratore della Repubblica di Lecce, Leonardo Leone de Castris, è arrivato sul luogo dell'incidente. Il magistrato, assieme al pm Giovanni Gagliotta, ha ascoltato alcuni testimoni e disposto l'acquisizione di documenti utili alle indagini e il sequestro delle scatole nere dei due treni. Nell'indagine che è stata avviata non viene finora ipotizzato un reato, in attesa dell'acquisizione dei primi elementi di prova.