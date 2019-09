Scontro tir sulla A32 Torino-Bardonecchia, un morto carbonizzato

Un morto, un ferito grave e altri più lievi. È il bilancio, ancora provvisorio, di un incidente avvenuto sull'autostrada A32 Torino-Bardonecchia, al km 72 in direzione Bardonecchia, che ha coinvolto tre tir. Da quanto si apprende dal 118, un uomo è rimasto carbonizzato all'interno del camion mentre un altro è stato portato in elicottero all'ospedale Cto di Torino. I feriti piú lievi sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale di Susa. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, con i mezzi pesanti che venendo a contatto hanno innescato le fiamme.