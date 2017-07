Scooter contro auto, muore una ragazza di 27 anni e anche un ragazzo di 26

Incidente mortale auto-motorino, perde la vita una ragazza

Scooter contro un'auto, una ragazza di 27 anni: era in sella allo scooter che si è scontrato contro un’auto la ragazza che è morta la notte scorsa intorno a mezzanotte e mezza in seguito ad un incidente stradale avvenuto in via Bellosguardo, la strada provinciale che costeggia lo stadio a Camaiore.

La conducente dell'auto di circa 40 anni è rimasta ferita ed è stata trasferita al pronto soccorso dell'ospedale Versilia in codice giallo.

Sul luogo dove lo scooter si è scontrato con l’auto sono intervenute le ambulanze della Misericordia di Capezzano e Lido di Camaiore oltre l'auto medica. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.

Scontro scooter-auto, muore un ragazzo di 26 anni

È morto poco dopo essere stato ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale "Moscati" di Avellino un 26enne, originario del Marocco ma da anni residente a Mercogliano, rimasto gravemente ferito nella serata di ieri in un incidente stradale lungo via Zoccolari ad Avellino.

Il giovane era in sella a uno scooter e, secondo alcune testimonianze sfrecciava ad alta velocità lungo il rettilineo, quando si è scontrato frontalmente con un'auto che proveniva in senso opposto. L'impatto è stato violento e il 26enne è stato sbalzato per alcuni metri.

L'uomo alla guida dell'auto si è fermato a prestare soccorso e ha chiesto l'intervento del 118. Trasportato in ospedale, il giovane marocchino è deceduto nel reparto di rianimazione. La procura di Avellino ha avviato le indagini per accertare eventuali responsabilità e per rintracciare i familiari della vittima che risiedono all'estero