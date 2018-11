Scuola, bevono gin e vodka in classe. Tre ragazze finiscono all'ospedale

Gin e vodka in classe, tre ragazze finiscono al pronto soccorso

Tre ragazze sono finite all'ospedale dopo aver bevuto gin e vodka in classe in una scuola di Bassano. Lo riporta oggi il Giornale di Vicenza. Due di loro, inizialmente in condizioni preoccupanti, una volta arrivate al pronto soccorso sono state addirittura trattate come "codice rosso", per poi essere pero' dimesse nel pomeriggio. Stando a quanto emerso, il fatto sarebbe accaduto in un istituto tecnico durante un'assemblea scolastica; le ragazze coinvolte avrebbero tra i 15 e i 16 anni.