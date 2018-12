Il ministro Bussetti annuncia meno compiti per le vacanze di Natale. Sei d'accordo?

Scuola: Bussetti, a breve circolare per meno compiti vacanze Natale

"Nei prossimi giorni mandero' una circolare per sensibilizzare il corpo docente e le scuole affinche' vengano diminuiti i compiti per le vacanze di Natale". Lo ha annunciato il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, durante un evento Agia 'Ragazzi al centro' che si e' svolto oggi a Roma. "Vorrei - ha aggiunto - dare un segnale, perche' questi giorni di festa siano un momento di riposo per gli studenti e le famiglie; spero che durante le feste possano stare piu' insieme e fare altro. A volte, invece, i compiti gravano sugli impegni familiari".

Scuola: Bussetti, geografia va reintrodotta e potenziata

"Guardando i risultati dei test Invalsi di quest'anno mi sono reso conto che manca la geografia. Deve essere reintrodotta e potenziata, soprattutto in questo momento storico". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, rispondendo, durante l'evento Agia 'Ragazzi al centro', ad una studentessa che gli ha chiesto se pensa di reintrodurre la geografia come materia

Scuola: Bussetti, a docenti garantiamo aumento ma meritano di piu'

"L'aumento per gli stipendi dei docenti era stato previsto dal governo precedente fino al 31 dicembre. Noi lo garantiamo aumentandolo un pochino. Non e' molto, sono d'accordo che gli insegnanti meritano di piu'". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, intervenendo alla trasmissione radiofonica su Radio1 "Un giorno da pecora".