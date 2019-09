Scuola, Fioramonti: "Giustificare assenze degli studenti per proteste clima"

"In accordo con quanto richiesto da molte parti sociali e realtà associativeimpegnate nelle tematiche ambientali, ho dato mandato di redigere unacircolare che invitasse le scuole, pur nella loro autonomia, aconsiderare giustificate le assenze degli studenti occorse per lamobilitazione mondiale contro il cambiamento climatico". E' quantoscrive in un post su Facebook il ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti.

“In questa settimana - aggiunge Fioramonti - dal 20 al 27 settembre, infatti, ragazzi e ragazze di ogni Paese stanno scendendo in piazza per rivendicare un’attenzione imprescindibile al loro futuro, che è minacciato dalla devastazione ambientale e da una concezione economica dello sviluppo ormai insostenibile”. Secondo il ministro “l’importanza di questa mobilitazione è quindi fondamentale per numerosi aspetti, a partire dalla necessità improrogabile di un cambiamento rapido dei modelli socio-economici imperanti. È in gioco - conclude - il bene più essenziale, cioè imparare a prenderci cura del nostro mondo”.

La circolare cita le manifestazioni del movimento Fridays For Future, ricordando che "la settimana culminerà nel terzo Global Strike for Future venerdì 27 settembre, con manifestazioni pacifiche organizzate su tutto il territorio nazionale. Al riguardo - si legge nel documento - in previsione dell'ampia adesione degli studenti italiani alle iniziative locali, alle quali molto spesso le istituzioni scolastiche e le associazioni studentesche hanno fornito il proprio supporto organizzativo", il ministro Fioramonti "esprime l'auspicio che le scuole, nella propria autonomia, possano considerare l'assenza degli studenti per la giornata del 27 p.v. motivata dalla partecipazione alla manifestazione", invitando inoltre "i Colleghi dei docenti a valutare la possibilità che tale giornata non incida sul numero massimo delle assenze consentite dal monte ore personalizzato degli studenti, stante il valore civico che la partecipazione riveste".

Clima: M5s, importante segnale assenze studenti giustificate

"L’invito del ministro dell’Istruzione Fioramonti rivolto ai dirigenti scolastici con l’auspicio di giustificare l’assenza degli studenti che protesteranno per il clima il prossimo 27 settembre indica un importante segnale di apertura e discussione all’interno dell’Istituzione scolastica. La scuola deve rappresentare un luogo di formazione e di crescita a 360 gradi e l’interesse manifestato da giovani studenti di tutto il mondo sulla sfida ai cambiamenti climatici deve restare alto e non può essere ignorato". Lo affermano i deputati M5s nelle commissioni Ambiente e Cultura. "L’Italia e il governo sono in prima linea - prosegue la nota - per rendere la difesa dell’Ambiente una priorità. È importante riservare del tempo all’interno delle lezioni per discutere e riflettere insieme ai ragazzi su ciò che sta accadendo nel mondo. La mobilitazione globale WeekForFuture si propone di invertire la rotta di una concezione economica dello sviluppo ormai insostenibile e sbagliata sotto tutti i punti di vista. I paladini di questa sfida sono proprio gli studenti, che hanno dimostrato di essere molto più attenti sul tema, per urlare a gran voce la speranza di un mondo più pulito, puntando su nuovi modelli socio-economici”.

Clima: presidi a Fioramonti, difficile giustificare tutti gli assenti

"Mi sembra un provvedimento di problematica attuazione". Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionaledei presidi, e' scettico sull'invito rivolto alle scuole dal ministrodell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, a considerare assenti giustificatigli studenti che manifestano per la salvezza dell'ambiente nell'ambito delle iniziative Fridays for Future. "Come facciamo a sapere - dice Giannelli all'Agi - perche' un ragazzo non si presenta a scuola? Per noipresidi e' complicato stabilire se l'assenza e' dovuta allapartecipazione a questo movimento ecologista oppure no, ci puo' esserechi semplicemente rimane a casa a dormire, senza immaginare chissa' checosa. Forse - aggiunge il presidente dell'Anp - e' preferibile che, seviene ritenuto condivisibile l'intento della manifestazione, si dedichiuna giornata all'ambiente e allora il ministro potrebbe decidere di chiudere le scuole, ma questa e' una decisione che spetta solamente alui. Altrimenti, ripeto, se ogni scuola deve considerare giustificatal'assenza dell'alunno a prescindere, come si fa a collegare l'assenzacol motivo dell'assenza"?. Ma come giudicano i presidi questa imponentemobilitazione degli studenti in tutto il mondo e anche in Italia?. "Non sono d'accordo sul termine protesta - afferma Giannelli - non basta fareun giorno di assenza dalla scuola per migliorare le cose. Bisognapensare a qualcosa da fare, concretamente. Se tutte le scuole facessero la raccolta differenziata sarebbe un passo in avanti. Sotto questo aspetto possiamo migliorare molto. D'altro canto la scuola e' figlia della societa', e basta vedere quanta differenziata fanno nel Nord Europa e quanta in Italia".