Scuola, salvato il decreto precari. Cattedra per 24 mila

C'è l'accordo bis sui precari della scuola, dopo che il primo era stato approvato "salvo intese" per l'opposizione dei Cinque Stelle e definitivamente affossato dalla crisi giallo-verde aperta da Matteo Salvini. Il testo del nuovo accordo firmato nel tardo pomeriggio con cinque sindacati prevede innanzitutto un nuovo concorso straordinario per le medie superiori riservato a chi ha 3 anni di servizio (su otto) nella scuola statale. Solo statale. Il concorso (prevedibilmente sarà alla fine dell'autunno) porterà in ruolo entro settembre 2020 almeno 24 mila precari e all'abilitazione - ovvero al titolo che consente l'accesso ai concorsi - coloro che risulteranno "idonei" (ma non vincitori). Quindi, e questa è una novità, i candidati che non saranno nei primi ventiquattromila posti non avranno la cattedra, ma - se avranno preso almeno "7/10" alla prova scritta - saranno abilitati a giugno 2020 all'ingresso nelle graduatorie che precedono il ruolo, quelle di seconda fascia.