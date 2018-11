Scuola, stop a obbligo certificati medici per giustificare le assenze

SCUOLA, CERTIFICATI MEDICI NON PIU' OBBLIGATORI ANCHE PER ASSENZE LUNGHE

Addio all'obbligatorietà dei certificati medici. Novità sulla scuola dalle ultime disposizioni del governo in materia. Gli studenti potranno farne a meno, anche nelle circostanze per cui non saranno presenti in classe per più di cinque giorni. Come riportato da Repubblica, il provvedimento è già stato attivato in Lazio, Umbria, Liguria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige.

Rimarranno comunque almeno due casi in cui recarsi dal medico rimane un atto doveroso: un caso di profilassi esteso a tutto il Belpaese e l'eventualità in cui le persone debbano sì presentare dei certificati, ma all'interno di Regioni differenti. La mossa delle regioni che hanno aderito è motivata soprattutto dal desiderio di snellire la burocrazia.