Scuola, vincono i governatori leghisti: può stare a casa chi torna dalla Cina

Monitoraggio con "permanenza volontaria a casa" per la "puntuale verifica della febbre e dei sintomi tipici del nuovo coronavirus 2019-nCoV" rivolto a bambini e studenti, di ogni nazionalita', che nei 14 giorni precedenti il loro arrivo in Italia siano stati nelle aree della Cina interessate dall'epidemia. Lo prevede l'aggiornamento da parte del ministero della Salute della circolare per le scuole ispirata "al principio di massima precauzione". Le assenze sono giustificate.

Coronavirus: Salvini, qualcuno chieda scusa ai governatori della Lega - “Anche il Ministero alla fine ha deciso: niente scuola per gli studenti di ritorno dalla Cina, che possono stare a casa giustificati. I governatori della Lega, insultati da qualche fesso di sinistra per giorni, allora avevano ragione e aspettano le scuse di chi li ha accusati di allarmismo è razzismo: prevenire è meglio che curare”. Così il segretario della Lega Matteo Salvini.

Coronavirus: Fontana, su scuole ascoltato nostro buonsenso - "Apprezziamo la decisione del ministero della Salute di aggiornare la circolare per le scuole che recava indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso zone affette dalla Cina. Il buonsenso auspicato da me e dai colleghi di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino ha avuto il sopravvento". Cosi' il presidente di Regione Lombardia, il leghista Attilio Fontana, commenta l'aggiornamento della circolare ministeriale per le scuole, annunciato dal ministero della Salute questo pomeriggio.