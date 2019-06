Sea-Watch, capitana Carola indagata. "5 Paesi accoglieranno i migranti"

Sea-Watch, "5 Paesi accoglieranno i migranti"

Fonti della Farnesina hanno fatto sapere che a seguito del lavoro svolto - su istruzioni del ministro Enzo Moavero Milanesi, in stretta correlazione con la Commissione europea - Francia, Germania, Lussemburgo, Portogallo e Finlandia sono disponibili ad accogliere migranti imbarcati sulla nave Sea Watch. La portavoce della Commissione europea, Natasha Bertaud, ha dichiarato che lo "sforzo solidarietà" con la ridistribuzione dei migranti a bordo tra gli Stati membri Ue "può essere messo in atto solo se e quando lo sbarco sarà permesso". "Abbiamo visto le dichiarazioni sia del ministro dell'interno sia del primo ministro. Stiamo facendo il massimo per sostenere gli Stati membri per fornire solidarietà alle persone a bordo", ha spiegato.

Migranti, indagata comandante della Sea Watch Carola Rackete

La comandante della Sea Watch Carola Rackete è stata iscritta nel registro degli indagati della Procura di Agrigento con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e violazione dell'articolo 1099 del Codice della navigazione contestato al comandante che non obbedisca all'ordine di una nave da guerra nazionale. Dalla Procura agrigentina, guidata dal procuratore Luigi Patronaggio osservano che si è trattato di un atto dovuto dopo l'informativa consegnata ieri dalla Guardia di finanza.

Sea Watch: nave resta davanti al porto. Notte sul ponte per 5 deputati

E' ancora davanti a Lampedusa, a circa un miglio dal porto, la Sea Watch con a bordo 40 migranti. Prima di mezzanotte erano state evacuate due persone, un uomo e un ragazzo visitati al poliambulatorio. Sul ponte hanno passato la notte anche 5 parlamentari: Davide Faraone, Graziano Delrio, Matteo Orfini, Nicola Fratoianni e Riccardo Magi. Un kit e' stato messo a disposizione dall'equipaggio: spazzolino, bagnoschiuma, una asciugamani verde. "I 'criminali' dell'equipaggio della Sua Watch - scrive Orfini su Twitter - ci volevano lasciare le loro cabine. Abbiamo rifiutato, ovviamente, perche' sono molto piu' stanchi di noi. Pero' questo piccolo regalo lo abbiamo apprezzato". Oltre al kit, un biglietto scritto con il pennarello (in inglese): "kit di sopravvivenza per parlamentari. Benvenuti a bordo. E grazie per il supporto".