Sea Watch, Carola Rackete torna libera: il gip non ha convalidato l’arresto

Il Dl sicurezza bis "non e' applicabile alle azioni di salvataggio", spiega il gip di Agrigento, Alessandra Vella, che non ha convalidato l'arresto della comandante della Sea Watch, Carola Rackete, che torna libera, in quanto riferibile solo alle condotte degli scafisti.

ALLONTAMENTO CON ACCOMPAGNAMENTO ALLA FRONTIERA PER CAROLA RACKETE

Il prefetto di Agrigento ha disposto nei confronti di Carola Rackete un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale con accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento dovrà essere convalidato dall’autorità giudiziaria.

Sea Watch: Salvini, mi aspettavo pene severe. Fuorilegge a casa

"Per la magistratura italiana ignorare le leggi e speronare una motovedetta della Guardia di Finanza non sono motivi sufficienti per andare in galera. Nessun problema: per la comandante criminale Carola Rackete e' pronto un provvedimento per rispedirla nel suo Paese perche' pericolosa per la sicurezza nazionale. Tornera' nella sua Germania, dove non sarebbero cosi' tolleranti con una italiana che dovesse attentare alla vita di poliziotti tedeschi. L'Italia ha rialzato la testa: siamo orgogliosi di difendere il nostro Paese e di essere diversi da altri leaderini europei che pensano di poterci trattare ancora come una loro colonia. La pacchia e' finita". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini.

Sea Watch: Salvini, mi vergogno, dal giudice pessimo segnale

"Mi vergogno che in questo Paese arrivi il primo dall'estero e metta in pericolo le vite di militari italiani": lo ha detto il ministro dell'Interno e vice presidente del Consiglio, Matteo Salvini, a proposito della decisione di non convalidare l'arresto della capitana della sea Watch 3, Carola Rackete. "Vorrei capire questo giudice cosa fa, se una pattuglia dei carabinieri intima l'alt ognuno e' legittimato a speronare l'auto dei militari? Pessimo segnale". Salvini, che ha parlato in diretta su Facebook, ha aggiunto: "Se qualcuno pensa che io molli si sbaglia".

Sea Watch: gip, nessuna resistenza a nave da guerra

Secondo quando si apprende, per il gip di Agrigento, che non ha convalidato l'arresto della comandante della Sea Watch, Carola Rackete, il reato di resistenza a nave da guerra, contestato dalla Procura, non sussisterebbe in quanto la motovedetta della Finanza speronata dall'imbarcazione della ong non sarebbe una nave da guerra. Caduta anche la resistenza a pubblico ufficiale, perche' l'indagata avrebbe agito in adempimento di un dovere.

Sea Watch: M5s 'cede' a Lega, no a audizione Ong

I rappresentanti di Sea Watch non saranno ascoltati domani nelle commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera, nell'ambito dell'esame del decreto sicurezza bis. Lo ha comunicato la presidente della commissione Giustizia, la pentastellata Francesca Businarolo, agli uffici di presidenza delle due commissioni riuniti in congiunta, dopo che la Lega aveva protestato per l'audizione della Sea Watch, chiesta da Pd e +Europa, e aveva chiesto di annullarla. I 5 stelle, quindi, si schierano con la Lega e non consentiranno l'audizione.