Sea Watch, Carola ai domiciliari: direttissima tra lunedì e martedì

E' agli arresti domiciliari la capitana della Sea Watch Carola Rackete. Secondo quanto si apprende, tra lunedì e martedì sarà fissata l'udienza per direttissima ad Agrigento nella quale, oltre alla convalida dell'arresto, verranno decise eventuali misure cautelari.



LO SBARCO DEI MIGRANTI E L'ARRESTO DELLA CAPITANA - Sono sbarcati a Lampedusa i 40 migranti a bordo della Sea Watch, che era ferma da tre giorni al largo di Lampedusa. Prima di sbarcare dalla nave i migranti hanno salutato e abbracciato i volontari della ong che in queste due settimane li hanno assistiti. Gli uomini della Guardia di Finanza e della Polizia hanno posto sotto sequestro l'imbarcazione.

La capitana della nave Sea Watch, Carola Rackete, è ora in stato di arresto per violazione dell'Articolo 1100 del codice della navigazione: resistenza o violenza contro nave da guerra, un reato che prevede una pena dai tre ai 10 anni di reclusione.

Sea Watch: comandante della nave ai domiciliari - Andra' agli arresti domiciliari Carola Rackete, la comandante della Sea Watch arrestata all'alba dopo aver violato l'alt della Guardia di Finanza ed essere entrata nel porto di Lampedusa speronando una motovedetta delle Fiamme Gialle nel tentativo di arrivare in banchina. I domiciliari sono stati decisi dalla Procura di Agrigento che la accusa di resistenza e violenza a nave da guerra e tentato naufragio. La comandante, arrestata in flagranza, ha indicato un'abitazione a Lampedusa come domicilio in cui scontare gli arresti. Entro 48 ore la Procura di Agrigento, guidata da Luigi Patronaggio, dovra' chiedere al gip la convalida dell'arresto. Il giudice delle indagini preliminari ha altre 48 ore per fissare l'udienza, che si terra' ad Agrigento, in cui si dovra' decidere se convalidare o meno il provvedimento. Secondo quanto si apprende, Carola Rackete non verra' processata per direttissima, ma il caso seguira' le vie ordinarie. Le accuse che i pm le rivolgono sono la violazione degli articoli 1100 del codice della navigazione, che sanziona con la pena massima di 10 anni chi fa violenza o resistenza a una nave da guerra, e il tentato naufragio, previsto dagli articoli 110 e 428 del codice penale, e sanzionato con la pena massima di 12 anni. La Procura, nelle prossime ore, valutera' anche se ci sono profili di reato nella condotta dell'equipaggio della nave. Nessuna responsabilita' e' invece configurabile per i parlamentari che sono a bordo della Sea Watch.

Sea Watch: Salvini, garanzie per migranti in 5 Paesi - "Abbiamo avuto ampie rassicurazioni che tutti gli immigrati che erano a bordo della Sea Watch siano distribuiti in cinque Paesi, che ringrazio. Brilla per la sua assenza e il suo vergognoso menefreghismo il governo olandese, che ha dato una bandiera a una nave fuorilegge fregandosene di quello che l'equipaggio di questa nave e' andato a fare in giro per il Mediterraneo". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

Sea Watch:Procuratore Agrigento, violenza inammissibile - "Le ragioni umanitarie non possono giustificare atti di inammissibile violenza nei confronti di chi in divisa lavora in mare per la sicurezza di tutti". Lo dice il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio in merito all'arresto di Carola Rackete, la comandante della Sea Watch arrestata dopo aver disobbedito all'alt della Finanza e avere speronato una motovedetta nel tentativo di attraccare nel porto di Lampedusa.

Viminale, Sea Watch sequestrata e multa 20-50mila euro - Per la Sea Watch, grazie al dl Sicurezza bis, scatteranno il sequestro amministrativo e una sanzione pecuniaria da 20mila euro che, in caso non venisse pagata nei termini, potra' arrivare fino a 50mila euro. Lo si apprende da fonti del Viminale.

Sea Watch: Conte, le leggi si rispettano - "Da giurista, conoscendo i provvedimenti adottati, si prefiguravano responsabilita' penali. Non voglio sostituirmi alla magistratura, a cui spetta applicare le leggi". Ma "le leggi ci sono, che piaccia o non piaccia". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa al G20 di Osaka, rispondendo ad una domanda sulla vicenda della Sea Watch e l'arresto del suo capitano.

MIGRANTI: SALVINI, 'COMANDANTE FUORILEGGE ARRESTATA, GIUSTIZIA E' FATTA' - "Comandante fuorilegge arrestata.Nave pirata sequestrata. Maxi multa alla ONG straniera. Immigrati tutti distribuiti in altri Paesi europei. MISSIONE COMPIUTA. P.s. Vergogna per il silenzio del governo olandese. Tristezza per i parlamentari italiani a bordo di una nave che non ha rispettato le leggi italiane, attaccando addirittura una motovedetta delle nostre Forze dell'ordine. Giustizia è fatta". Lo scrive sulla sua pagina Facebook Matteo Salvini parlando del caso Sea Watch e postando alcune foto della comandante della nave Carola Rackete con la scritta rossa a caratteri cubitali 'Arrestata'.