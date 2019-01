Sea Watch, Comunità Giovanni XXIII pronta ad accogliere i minori

Sea Watch: Comunita' Giovanni XXIII pronta ad accogliere minori

La Comunita' Papa Giovanni XXIII e' pronta a ospitare i minori presenti a bordo della nave Sea Watch 3, ormeggiata al largo del porto di Siracusa. Lo conferma all'Agi il presidente della Comunita' Paolo Ramonda. "Abbiamo comunicato alle autorita' la nostra disponibilita' - spiega - e aspettiamo una risposta. Vogliamo aprire un varco di dialogo, la Cei sta facendo una mediazione per trovare una soluzione per queste persone, che vanno aiutate". Si tratta, secondo quanto si sa, di 13 minori, alcuni, gran parte dei quali non accompagnati, "ma siamo pronti anche ad ospitare i genitori di quelli accompagnati se necessario", precisa Ramonda. Se la mediazione andra' in porto, i migranti saranno ospitati presso la casa 'Annunziata' di Reggio Calabria.

"Vogliamo lavorare per il bene comune - spiega ancora la Comunita', che gia' si fece carico tra gli altri di alcuni dei migranti della Diciotti - e' assurdo uno scontro sociale su queste persone, che vanno accolte e integrate. La nostra disponibilita' e' per un atto di giustizia, in piena sintonia con la Cei". L'Associazione Comunita' Papa Giovanni XXIII e' un'associazione internazionale di fedeli di diritto pontificio. Fondata nel 1968 da don Oreste Benzi e' impegnata da allora per contrastare l'emarginazione e la poverta'.