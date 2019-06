Sea-Watch lancia l'allarme: gommone in avaria. Molti in mare

MIGRANTI: SEA-WATCH, GOMMONE IN AVARIA, MOLTI IN ACQUA, SI TEMONO VITTIME

Si temono vittime per un gommone in avaria con almeno 80 persone a bordo avvistato dall'aereo Colibrì di Pilotes Volontaires a largo della Libia, e in particolare 52 miglia a Nord della città di Garabulli, in Tripolitania. A lanciare l'allarme è Sea Watch, che parla di "molte persone in acqua, alta probabilità di dispersi e morti annegati". Al MayDay hanno risposto due mercantili e la Guardia Costiera Libica, "che è ora sul posto".