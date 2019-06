Sea Watch,legami con l'industria bellica?Gli interrogativi sul padre di Carola

“Ekkehart Rackete, il padre di Carola Rackete, comandante di Sea-Watch, Ekkehart Rackete è lo stesso ex ufficiale dell' esercito tedesco ed esperto di armamenti ed ora consulente di sistemi militari?”. Lo scrive il giornale la Verità, riportando la domanda che si fa Francesca Totolo, autrice per le edizioni Altaforte di Inferno Spa, libro in cui si indaga, fra le altre cose, sui legami fra il business dell'immigrazione e sui nessi tra le organizzazioni non governative e la famosa Blackwater (oggi Academi), compagnia privata che si occupa di armi e combattimento.

Il padre di carola infatti, è un pensionato benestante con una laurea in ingegneria elettronica ma anche un curriculum significativo nell'industria militare. “Sono colonnello della Marina”, ha dichiarato al Corriere della Sera Ekkehart Rackete dal suo buon ritiro ad Hambühren, in Bassa Sassonia. Solo un ex colonnello o c’è dell’altro? Ci sono legami con l' industria bellica tedesca? Domande legittime, le cui risposte affermative aggiungerebbero curiosi dettagli a una vicenda che sta monopolizzando l’attenzione.