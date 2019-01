Sea Watch, chiuso il tratto di mare. Ma non si ferma la 'staffetta' Pd

Sea Watch: Martina, "Saliamo a bordo, liberare ostaggi"

"La delegazione del Pd salira' sulla Sea Watch". Lo conferma Maurizio Martina, parte della delegazione del Pd, al termine dell'incontro alla prefettura di Siracusa. L'orario indicato resta quello delle 15.30. La delegazione parlamentare composta da Martina, Matteo Orfini, Davide Faraone, Fausto Raciti e il deputato regionale siciliano del Pd, Giovanni Cafeo, e' stata autorizzata a recarsi a bordo di una imbarcazione dopo che da stamane attorno alla Sea Watch vige il divieto di navigazione. Il deputato Cafeo spiega che si muovono con una imbarcazione privata, scortata dal 'Gruppo di barcaioli' - il cui compito e' quello di assistere le navi in entrata e in uscita dal porto - con il controllo della Capitaneria di porto che aveva messo oggi l'ordinanza di navigazione attorno alla nave. "Sono persone da troppo tempo ostaggio - dice Martina - di una condizione per noi incredibile. Un Paese serio come l'Italia merita di gestire queste situazioni in altro modo. Bisogna dare una mano a rendere chiara questa situazione. Dobbiamo provare a verificare insieme le condizioni di queste persone e chiedere con forza al governo di non voltarsi dall'altra parte. Non si puo' gestire questa vicenda come il terzo tempo di una campagna elettorale. Confermo che non c'e' nessun decreto di chiusura dei porti italiani. Questo rimpallo di slogan tra ministeri e' inaccettabile. Continuiamo a tenere alta l'attenzione su questa vicenda perche' non e' ammissibile che finisca nel dimenticatoio. Valuteremo i passi conseguenti perche' a nostro avviso ci sono analogie con il caso della Diciotti che vanno chiarite".

MIGRANTI: OLANDA, NO A RICHIESTA ITALIA ACCOGLIERE I 47 DELLA SEA WATCH3



I Paesi Bassi ribadiscono il no alla richiesta italiana di accogliere i 47 migranti che si trovano a bordo della nave Sea Watch 3, al momento ancorata al largo di Siracusa dove le è stato negato lo sbarco. Lo ha reso noto il ministero della Giustizia e della Sicurezza olandese, spiegando che non accoglierà alcun migrante fino a quando non ci sarà un accordo a lungo termine sulla distinzione tra rifugiati e migranti economici. "Coloro che non hanno diritto alla protezione internazionale devono essere rimandati immediatamente fuori dall'Unione europea. Senza prospettive chiare per una tale soluzione strutturale, i Paesi Bassi non parteciperanno a misure una tantum per lo sbarco", ha aggiunto il ministero. I migranti sono stati salvati il ​​19 gennaio al largo della costa libica dalla nave Sea Watch 3, gestita dau n'associazione umanitaria tedesca e battente bandiera olandese. Dopo diversi giorni nel Mediterraneo, l'imbarcazione è entrata nelle acque territoriali italiane per via del maltempo, ma non ha il via libera dal governo di Roma per attraccare.

Sea Watch, Pm: blitz parlamentari? Si valuta se c'è ipotesi reato - "In merito al blitz dei parlamentari di ieri, devo verificare se c'era un'ordinanza di divieto e si valutera' un'eventuale ipotesi di reato. Si tratta dell'articolo 650, una banale contravvenzione per ragioni di sicurezza igienico-sanitaria". Lo ha detto il procuratore di Siracusa, Fabio Scavone, poco dopo essere uscito dalla prefettura dove ha preso parte al vertice relativo al caso della Sea Watch. "Il comandante della nave - ha ribadito - non e' indagato, la procura di Siracusa ha solo aperto un modello 45 e non ci sono persone indagate". Un accertamento sanitario "in parte ieri e gia' stato fatto sulla nave - ha aggiunto Scavone - un medico della sanita' marittima e' salito a bordo. La situazione quindi e' monitorata e lo sara' giorno per giorno. Al momento passeggeri che hanno necessita' di ricovero non ce ne sono state segnalate. E' intuitivo che 47 persone in una nave possano comportare prima o poi emergenze igienico-sanitarie".

Sea Watch: Pm Siracusa, Nessun reato da comandante e no sequestro - "Non ha commesso alcun reato il comandante della Sea Watch e non e' stata neppure presa in considerazione al momento l'ipotesi di un eventuale sequestro della nave". Lo dice il procuratore di Siracusa, Fabio Scavone, in riferimento al caso della Sea Watch che ha aperto un fascicolo d'indagine senza reati ne' indagati. Per il magistrato "ha salvatore i migranti e scelto quella che appariva la rotta piu' sicura in quel momento". Acquisite dai suoi uffici le informative della Capitaneria di porto e le relazioni giunte dal natante della ong tedesca. La procura di Siracusa, aveva gia' spiegato nei giorni scorsi, che e' interessata a verificare le condizioni igienico-sanitarie della nave e le sue dotazioni di sicurezza. La procura ha preso informazioni anche sulla questione dei minori presenti sulla nave della Ong tedesca. Se la nave, spiega il procuratore, decidesse di riprendere la navigazione, occorrera' valutare le condizioni di idoneita' della nave stessa, "cioe' se ha a sua disposizione una dotazione di salvamento per tutte le persone a bordo, altrimenti e' impossibile che possa prendere il mare". In merito al l'ipotesi di reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina il procuratore Scavone ha proseguito: "Si tratta di una valutazione della procura di Catania che quindi non e' di competenza mia. Allo stato io non ho ravvisato questa ipotesi". Sulla decisione del comandante di non procedere verso Tunisi il procuratore ha sottolineato: "Al momento che io sappia non sta indagando nessuno. Perche' comunque era un suggerimento che era stato dato al comandante della nave. Non una prescrizione. C'erano condizioni meteorologiche avverse e il comandante per motivi di sicurezza ha deciso di approdare a Siracusa". Scavone ha confermato che oggi dovrebbe ricevere un'informativa piu' dettagliata da parte della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza.

Migranti, Pm: alcuni minori su Sea Watch hanno eta' dubbia - "La Procura per i minorenni di Catania ha agito per la parte di sua competenza compulsando Procura generale, ministero degli interni, ministero dei trasporti. Alcuni minorenni tra l'altro hanno un'eta' dubbia?. Lo ha detto il procuratore di Siracusa, Fabio Scavone, facendo un punto sulla vicenda della Sea Watch. "Non hanno nessun documento con se' - ha aggiunto - e quindi e' riportato soltanto l'anno di nascita senza neanche giorno e mese. Quindi e' un profilo da verificare anche questo. Sostanzialmente c'e' solo un minorenne che dichiara di avere 15 anni, per il resto tutta la fascia dei diciassettenni, molti nati il 1 gennaio del 2002. Sono di diverse nazionalita' - ha spiegato Scavone - il quindicenne sudanese, poi del Gambia, del Senegal. Ma sono tutti identificati sulla base delle loro dichiarazioni".

Migranti, Salvini: Pd mi denuncia? Sorrido e non mollo - "Al Pd, il cui coordinatore siciliano vuole portarmi in tribunale, rispondiamo col sorriso: a sinistra non hanno niente di meglio da fare che affittare gommoni per solidarizzare con i clandestini e denunciare il ministro dell'Interno. Io non mollo". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini, in merito alla vicenda della nave Sea Watch bloccata nelle acque di Siracusa.