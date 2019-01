Sea Watch, Salvini: "Porti restano chiusi". Di Maio: "Decide l'intero governo"

Migranti: Salvini, "giusto che Di Maio parli ma decido io"

"In Italia non arriva proprio nessuno. Porti chiusi, sbarrati. Giusto che Di Maio parli e che dica il suo pensiero. E va benissimo che parlino pure Fico e Di Battista e che si discuta tra di noi e con il premier Conte, ma in materia di migranti quello che decide sono io". Lo dice il vice premier, Matteo Salvini, in un colloquio con il Messaggero. "Io - sottolinea - lavoro per non far partire le donne, i bambini e tutti gli altri dai loro Paesi, e per evitare il rischio che muoiano nel deserto o nel Mediterraneo. L'Italia e' stata troppo a lungo un porto aperto, mentre l'Europa se ne infischiava dei migranti e ci derideva. Ora basta. Non si possono fare concessioni sui principi e il principio e' che qui, se non attraverso i corridoi umanitari e in maniera controllata e legale, non entra piu' nessuno. Questa e' la linea e non si cambia". Per il leader della Lega non ci sara' nessuna crisi di governo, perche' quella con Di Maio e' "una coabitazione che funziona. E sono contento che sia tornato Di Battista dalla sua vacanza, cosi' ci da' una mano. Ognuno dice la sua ma intanto facciamo tante cose insieme, e piu' di quelli che ci hanno preceduto. Non c'e' niente di male ad avere qualche opinione diversa, questa e' la politica", "da solo non sarei riuscito a fare quello che stiamo facendo insieme ai 5Stelle".

MIGRANTI, DI MAIO: 'SU SEAWATCH DECIDE L'INTERO GOVERNO'

Salvini ha detto che è titolare della politica sull'immigrazione? "Nessuno gliela vuole prendere, ma questa è una decisione che prende il governo intero. Io sono per la linea del governo sull'immigrazione, sto solo dicendo che donne e bambini li prendiamo. Lo ha detto Luigi Di Maio, a l'Aquila, parlando della Seawatch. "Dobbiamo fare pressione perchè le due imbarcazioni le si faccia sbarcare il prima il prima possibile a Malta. Poi, per dare uno schiaffo morale all'Europa che ancora in settimana bianca e a Malta che li tiene lì da giorni e i giorni possiamo prenderci 10 tra donne e bambini", ha spiegato il vice premier. "Questa è l'opinione del M5s, mia e nessuno ha detto che donne e bambini non si devono accogliere -ha sottolineato Di Maio- Questa è la nostra posizione, se poi qualcuno dice no...ma io non l'ho sentito. Se poi il tema è se devono arrivare le imbarcazioni in Italia, io questo non l'ho mai detto. Ho sempre detto che devono sbarcare a Malta".