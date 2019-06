Sea Watch, la comandante Carola: "Spero ci facciano scendere"

Sea Watch, capitana Rackete: Gdf a bordo, attendiamo istruzioni

Carola Rackete, la capitana tedesca della Sea Watch 3, che ha forzato il blocco ieri entrando nelle acque italiane con a bordo 42 migranti, in un video pubblicato sul profilo Twitter della ong, dichiara che la Guardia di Finanza italiana è ancora a bordo e che si attendono istruzioni sull'eventuale sbarco delle persone soccorse."Le autorità italiane sono appena salite a bordo della Sea Watch 3. Ci troviamo fuori dal porto di Lampedusa - afferma la comandante 31enne - Hanno controllato i documenti della nave e i passaporti dell'equipaggio e ora stanno aspettando istruzioni dai loro superiori. Spero vivamente che possano presto fare scendere dalla nave le persone soccorse".

Sea Watch, Salvini: "Viaggi organizzati. Chi è a bordo paga gli scafisti"

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, intervenendo a Radio anch'io, in merito al caso della Sea Watch, ha rimarcato: "Mi spiace che usi 42 esseri umani per fare la sua battaglia politica". Per poi ribadire: "In Italia chi scappa dalla guerra arriva in aereo essendo riconosciuto come profugo. Questi non sono naufraghi, pagano gli scafisti. Sono viaggi organzzati con cui gli scafisti poi comprano armi e droga".

Sea Watch, Salvini: "Nave va sequestrata ed equipaggio arrestato"

"Se la nave" Sea Watch3 "viene sequestrata e l'equipaggio arrestato io sono contento". Così il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini intervistato a Radio Crc.

Sea Watch, Salvini: stiamo contrastando anche arrivi su barchini

Migranti che arrivano a Lampedusa alla spicciolata su barchini? "Stiamo contrastando anche questo fenomeno", ha risposto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intervistato a Radio Anch'io. "Con gli sbarchi siamo fermi a quota 2.456 dal 1 gennaio ad oggi, considerate che nell'estate 2016 in 4 giorni ne arrivarono 13mila. Quindi è chiaro che abbiamo dato un bel taglio a questo business perchè si tratta di un grande affare per le organizzazioni criminali in Africa. E' chiaro che se ti arrivano i barchini di notte, te li trovi sugli scogli, è più difficile contrastare, ma i viaggi organizzati da Ong sono un'altra cosa: la Sea Watch è la terza volta che fa la stessa cosa. Infatti mi auguro che l'autorità giudiziaria italiana, che è indipendente e non dipende da me, stia però acquisendo tutti i dati necessari. Perchè se non ti fermi all'alt in autostrada, per ben tre volte, vieni arrestato e la tua auto sequestrata".

Migranti, Salvini: da Ue nulla ma ci perseguita su conti

"L'Ue non sta facendo nulla e poi perseguita l'Italia per uno zero virgola uno di infrazione sul deficit, sul debito. Siamo il terzo Paese che paga di piu', e dai non scherziamo, non e' che paghiamo l'Europa per farci richiamare e poi sull'immigrazione si girano dall'altra parte. Noi non possiamo sfamare tutto il mondo, abbiamo qualche milione di italiani in difficolta' e io mi preoccuperei prima di loro". Lo afferma il vicepremier Matteo Salvini a Radio anch'io su Radio1.

Sea Watch: su Facebook gia' raccolti 65mila euro per spese legali

In meno di 24 ore sono stati raccolti oltre 65mila euro di fondi per sostenere le spese legali della nave Sea Watch e del suo comandante Carola Rackete. L'iniziativa e' stata lanciata su Facebook subito dopo la decisione di Rackete di entrare nelle acque territoriali italiane. A promuovere la raccolta fondi e' stato un utente del social, Franco Matteotti, e attraverso il passaparola digitale e' arrivata a coinvolgere finora 3.533 persone, coprendo ben piu' della meta' dei 100 mila euro che si era data come obiettivo. Secondo quanto previsto dal decreto sicurezza bis, in caso di violazione del divieto notificato al comandante (come accaduto nel caso della Sea Watch) "si applica a ciascuno di essi la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000". In caso di reiterazione, scatta "la sanzione accessoria della confisca della nave, procedendo immediatamente a sequestro cautelare". Qualora non fosse necessario usare i soldi donati, si legge sulla pagina Facebook della raccolta fondi, "questi rimarranno a disposizione della Sea Watch per la prossima missione".