Sea Watch, accordo con 6 Paesi. Conte: tra qualche ora inizia lo sbarco

SEA WATCH: CONTE, TRA QUALCHE ORA INIZIA OPERAZIONE SBARCO

"Tra qualche ora inizieranno le operazioni di sbarco" della Sea Watch. "Si e' aggiunto anche il Lussemburgo alla lista dei Paesi amici che hanno risposto al nostro invito: ora siamo 7 paesi". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a Palazzo Marino a Milano, dopo l'incontro con il sindaco Giuseppe Sala.

MIGRANTI: VERTICE IN PREFETTURA, VICINA LA SVOLTA LO SBARCO DI SEA WATCH

E' in corso un vertice in Prefettura a Siracusa, alla presenza del Prefetto Luigi Pizzi e della responsabile immigrazione, per fare il punto sulla nave Sea Watch. A quanto apprende l'Adnkronos, si stanno decidendo i tempi sul'eventuale sbarco dei 47 migranti a bordo della nave dell'ong da oltre 12 giorni. Si sta decidendo il posto in cui fare sbarcare i naufraghi e le modalità. Si sta aspettando la ratifica dell'intesa sui migranti da trasferire nei paesi che hanno accolto la richiesta del premier Conte. E solo dopo verrà autorizzato lo sbarco.

MIGRANTI: IN ACCORDO CONTE SU SEA WATCH ANCHE LUSSEMBURGO

A quanto apprende l'Adnkronos, ci sarebbe anche il Lussemburgo nell'accordo raggiunto ieri dal premier Giuseppe Conte a Cipro per la distribuzione dei 47 migranti ancora a bordo della Sea Watch, la nave battente bandiera olandese ormai da 12 giorni in mare e da 5 nella rada di Siracusa. I paesi al centro dell'accordo sarebbero dunque Germania, Francia, Portogallo, Romania, Lussemburgo e Malta. Nelle prossime ore si attendono novità sullo sbarco e la distribuzione dei 47 migranti.