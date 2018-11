Selvaggia Lucarelli oltre il ridicolo, attacco farneticante a Susanna Ceccardi

Selvaggia Lucarelli, su “Il Fatto Quotidiano”, si produce in un attacco delirante nei confronti di Susanna Ceccardi, sindaco di Cascina ed astro nascente della Lega in Toscana.

Secondo la Lucarelli, le iniziative politiche della collaboratrice di Matteo Salvini sarebbero paragonabili agli esperimenti illegali condotti dalla Cia, negli anni 50 e 60. “Un progetto di controllo della mente all’interno di prigioni, università e ospedali denominato MKULTRA - scrive la Lucarelli - in pratica, dei poveracci inconsapevoli, venivano sottoposti a crudeli esperimenti al fine di controllare il loro inconscio”.

Un paragone ridicolo che Selvaggia Lucarelli cerca di giustificare goffamente ricorrendo ad un collage di dichiarazioni e iniziative prodotte nel corso degli anni dal sindaco leghista e postando (assurdo) una foto della Ceccardi, in costume da bagno, con Salvini.

E’ incredibile come la Lucarelli possa ritenere anche solo lontanamente paragonabile la scelta della Ceccardi di regalare, alle donne, lo spray al peperoncino per difesa personale, (cosa perfettamente legale), con la sperimentazione di droghe, procedure e tecniche di tortura da utilizzare negli interrogatori, prevista dal programma della CIA.

Dopo il “fascistometro” di Michela Murgia le bandiere della Lega bruciate in piazza dai centri sociali, le scritte “uccidere Salvini non e’ reato” comparse sui muri, le bombe nelle sedi leghiste e le accuse sconclusionate di fascismo da parte di alcuni esponenti della pseudo intellighenzia di sinistra non si sentiva il bisogno di questo ulteriore colpo di genio.

Susanna Ceccardi, su facebook, l’ha poi redarguita duramente “Hai presente quando parli di cyber bullismo, di discriminazione delle donne in politica, di violenza verbale contro le donne?

Cosa significa postare la mia foto in costume con Matteo Salvini facendo quelle stupide allusioni? Hai provato a leggere alcuni dei commenti offensivi nei miei confronti sotto il tuo post?

Non mi stupisce questo articolo, la sinistra e le altre forze politiche hanno grande timore dell'ascesa della Lega in Toscana e il fango mediatico sta cominciando con largo anticipo in vista delle regionali. A me non interessa, probabilmente farò degli errori e continuerò a farne, ma tentare di provare a realizzare il sogno mio e di tanti toscani è il mio obiettivo e non mi farò fermare di certo da un articolo ridicolo come questo.

Comunque sei un genio Selvaggia, pensa che ti pagano per scrivere questa roba mentre la gente normale deve persino andare a lavorare! Un abbraccio, saluti e baci W la Lega!”.